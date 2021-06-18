لجنة الحكام تعقد اجتماعاً مع الاتحاد الدولي بشأن توفير الـ(VAR)

وقالَ رئيس لجنة الحكام، الدكتور علاء عبد القادر، بحسب بيان نشره اتحاد الكرة العراقي، ورد لـ الخليج 365، إن "الاجتماع كان مثمراً، واطلعنا من خلاله على متطلبات الاتحاد الدولي بشأن توفير الـ(VAR) التي كانت من أهمها توفير الطواقم البشرية والتقنية والفنية المختصة، وتأمين التكاليف المالية لذلك، على أن ندرك عامل الوقت".وأضافَ عبد القادر، ان "متطلبات تطبيق تقنية (VAR) في العراق تحتاج الى توقيت أمده ما بين ثمانية الى تسعة شهور، وبالتالي ووفقا لهذا التوقيت فإن وجود الـ VAR في دورينا سيكون في منتصف أو أواخر الموسم المقبل".

على سياق متصل، أوضحَ رئيس لجنة الحكام: "عقدنا اجتماعاً مع شركة (دارافتفش فار لايت) التي تعد واحدة من الشركات المعتمدة لدى ( الفيفا ) لتطبيق تقنية (VAR) الخفيف غير المكلف الثمن والذي يتراوح لكل ملعب، ولموسم كامل، بحدود( 30000-35000 ) ألف دولار".

