إيران.. تمديد ثالث لفترة الانتخابات

ويعد قرار التمديد لفترة الاقتراع الثالث حيث كان أمد التصويت لغاية الثامنة من مساء يوم الجمعة لكنه تم تمديده لغاية العاشرة ومن ثم الثانية عشر، حسب التوقيت المحلي لإيران.

وتعد الانتخابات الرئاسية هي الثالثة عشر منذ إقامة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في عام 1979.

