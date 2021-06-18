انت الان تتابع خبر إيران.. تمديد ثالث لفترة الانتخابات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، مساء الجمعة، عن تمديد فترة الانتخابات الرئاسية حتى الثانية بعد منتصف الليل.
ويعد قرار التمديد لفترة الاقتراع الثالث حيث كان أمد التصويت لغاية الثامنة من مساء يوم الجمعة لكنه تم تمديده لغاية العاشرة ومن ثم الثانية عشر، حسب التوقيت المحلي لإيران.
وتعد الانتخابات الرئاسية هي الثالثة عشر منذ إقامة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في عام 1979.
وتعد الانتخابات الرئاسية هي الثالثة عشر منذ إقامة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في عام 1979.