شكرا لقرائتكم خبر عن قوة مشتركة جديدة لتوطيد الأمن في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، أمس الأول الخميس، قراراً يقضي بتشكيل قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة، وتم اسناد مهمة تشكيل تلك القوات للفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة وعضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا، فيما أحبطت الشرطة، أمس الجمعة، محاولة تهريب نزلاء بسجن كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، في حين أكدت لجنة التحقيق في أحداث سد كجبار عن اعتقال 34 متهماً عقب 14 عاما من مقتل محتجين بالمنطقة.

مهام واختصاصات

وشمل القرار تحديد مهام وإختصاصات تلك القوات المشتركة، التي تتكون من القوات المسلحة، الدعم السريع، الشرطة، جهاز المخابرات،ممثل النائب العام، وممثلين لأطراف العملية السلمية، ونص القرارعلى أن تباشر القوات المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار، أعمالها فوراً، وترفع تقارير أعمالها إلى اللجنة الوطنية.

وفي كلمة ألقاها الأسبوع الماضي للدفاع عن إصلاحات تهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية عميقة وتوطيد الاستقرار في مرحلة انتقالية تمهد لإجراء الانتخابات، حذر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من مخاطر حدوث فوضى أو اندلاع حرب أهلية يغذيها موالون للنظام السابق.

وتمثلت آخر الإصلاحات في إلغاء دعم الوقود ما أشعل نيران غضب شعبي عارم.

وتحذر السلطات من «عصابات وجماعات إجرامية» تنحي عليها بالمسؤولية في الاضطرابات بالعاصمة في الأيام الأخيرة.

وأحبطت قوات الشرطة، أمس، محاولة تهريب نزلاء بسجن كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان.

وقال المكتب الصحفي للشرطة في بيان، إن «مجموعة مسلحة قامت صباح أمس بمحاولة اقتحام سجن كادقلي لتهريب نزلاء متهمين في بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد)».

وأشار البيان إلى أن الشرطة تصدت للمسلحين وتمكنت من صد الهجوم وكلفت المجموعة المعتدية قتيلاً، بينما قتل أحد النزلاء أثناء المحاولة.

وأكدت لجنة التحقيق في أحداث سد كجبار اعتقال 34 متهماً عقب 14 عاماً من مقتل محتجين بمنطقة كجبار. والتقت والية الولاية الشمالية آمال محمد عزالدين، أمس الأول الخميس في دنقلا، أعضاء لجنة التحقيق للتقصي حول القضية، وتلقت منهم تقريراً بشأن ما تم من إجراءات.

فريق للقبض على المتهمين

أكد رئيس اللجنة، وكيل أعلى النيابة قطبي حيدر، القبض على 34 متهماً بالتورط في أحداث كجبار، مشيراً إلى استمرار التحريات والتنسيق مع مدير شرطة الولاية.

وأعلن حيدر، تشكيل فريق خاص يتولى مهمة القبض على المتهمين في تلك الأحداث والتحري معهم،ومن ثمة، توجيه التهمة وإحالة الدعوى للمحكمة.

وسقط 4 قتلى من سكان كجبار في 2007، برصاص قوات الإخوان أثناء تنظيمهم تظاهرة ضد بناء سدين تم إلغاؤهما.(وكالات)