شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن والمنقوش يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش أهمية إجراء انتخابات ليبيا في موعدها، وشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدوره شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، مطالباً بوفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الأول، فيما أعلن الجيش الليبي، أمس الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية جنوب غرب البلاد لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد الاستقرار والأمن.

وأعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، أن بلينكن أجرى اتصالاً هاتفياً، أمس الأول الخميس، مع المنقوش، وأكدا «أهمية ضمان إجراء انتخابات وطنية في ليبيا في ديسمبر 2021»، مشددين على «الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بكل بنوده، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

وقال برايس إن بلينكن والمنقوش، ناقشا مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، الذي سيعقد الأربعاء المقبل.

وأضاف أن بلينكن شدد أيضاً على التزام واشنطن بزيادة إسهاماتها الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية الداعمة لتحقيق تقدم في ليبيا.

عقيلة يطلب دعم إيطاليا لبرلين -2

من جهة أخرى، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، مطالباً بوفاء جميع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته وما تم الإتفاق عليه في مؤتمر برلين- 1.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، أمس الأول الخميس في روما مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بحضور نائب مقرر مجلس النواب صباح جمعة وعضو المجلس عبدالقادر يحيى. وتناول اللقاء عدداً من الملفات المهمة في مقدمتها سير العملية السياسية في ليبيا ومؤتمر برلين -2 والاستعداد للانتخابات والقاعدة الدستورية لإجرائها.

وثمن صالح دور إيطاليا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، معرباً عن أمله في دعم إيطاليا لليبيا في مؤتمر برلين-2 المقبل لتحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات في موعدها وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

إلى ذلك، أكدت وكالة أنباء إيطالية أن مسؤولين دبلوماسيين من ألمانيا والأمم المتحدة يعملون حالياً على وثيقة من 51 نقطة بخصوص مؤتمر برلين -2.

وستؤكد الوثيقة استمرار وقف إطلاق النار ورفع الحصار النفطي وإجراء الانتخابات في موعدها وانسحاب المرتزقة وإنشاء قوات أمن ودفاع موحدة في ليبيا.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الليبي،أمس الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية جنوب غرب البلاد لملاحقة الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة، التي تهدد الأمن والاستقرار. وأوضحت القيادة العامة للجيش،في بيان، أنها وجهت وحدات عسكرية إضافية من كتائب المشاة للمنطقة لدعم غرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي بعد تصعيد العصابات التكفيرية للعمليات الإرهابية في هذه المنطقة، ورصد تحركاتها من قبل الاستخبارات العسكرية.

تجدد الاشتباكات في العجيل

وتجددت الاشتباكات أمس الجمعة في مدينة العجيلات غرب طرابلس بين ميليشيات تتبع تنظيم «الإخوان» استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة وسط أنباء عن سقوط قتلى ومصابين.

وأكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية دفعت بعدد من عناصرها إلى العجيلات للعمل على حفظ الأمن والحد من الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات المرجو منها وضع إطار فاعل لتنفيذ أوامر القبض والإحضار الصادرة عن النيابة العامة وتحت إشرافها.

الدبيبة يُشكل لجنة لتطوير الإعلام

في الأثناء، قرر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أمس، تشكيل لجنة من عشر شخصيات لوضع مقترحات وتصورات لمطالب الصحفيين.

الدبيبة طالب – خلال قرار تشكيل اللجنة – منظمات المجتمع المدني بإصلاح وتطوير الإعلام في ليبيا، والعمل تحت إشراف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية.(وكالات)