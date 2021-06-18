شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يشدد في اتصال مع لابيد على وقف التصعيد وإعمار غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شددت مصر أمس على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، على ضرورة العمل على وقف أي تصعيد أو توتر في الأراضي العربية المحتلة، تلافياً لتفاقم الأوضاع من جديد، مؤكدة على استمرارها في القيام بدورها لدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد، أهمية البدء في تحريك الجمود الحالي بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وصولًا إلى إطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة.