شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: استقلال أوروبا الدفاعي وعضوية «الناتو» متوافقان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن هدف الاستقلال الدفاعي الأوروبي يمكن أن يتوافق مع العضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي قبل إجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «نجحنا في غرس فكرة أن الدفاع الأوروبي والاستقلال الدفاعي الاستراتيجي، يمكن أن يكون مشروعاً بديلاً للمنظمة عبر الأطلسي، لكنه في نفس الوقت يعد مكوناً قوياً جداً في هذا الأمر».

وقال ماكرون أيضاً، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبدى احترامه للاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي، وكذلك رغبته في العمل معه كشريك.

وقالت ميركل التي تفضل أن يظل حلف شمال الأطلسي محور الدفاع الأوروبي، إنها سعيدة لأن الولايات المتحدة أعادت خلق «مناخ من التعاون».