شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تتبرّع بمليون جرعة من لقاحات «كوفيد 19» لدول البلقان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيينا: (أ ف ب)

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الجمعة، أن بلاده ستتبرّع بمليون جرعة من لقاحات كوفيد 19 لدول غرب البلقان.

وقال كورتز للصحفيين: «سنسلّم مليون جرعة من اللقاحات من النمسا إلى غرب البلقان اعتباراً من أغسطس/آب وحتى نهاية العام»، وذلك عقب لقائه ممثلين لألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينيجرو ومقدونيا الشمالية وصربيا.

وستكون أغلبية التبرعات من لقاحات أسترازينيكا، فيما لم يتم بعد، تحديد التفاصيل بما في ذلك تلك المربطة بالكميات المخصصة لكل دولة. وأضاف كورتز: «لن يكون بإمكاننا تجاوز هذا الوباء، إلا إذا تجاوزته جميع دول أوروبا وغيرها».

وتلقى حوالي نصف سكان النمسا البالغ عددهم تسعة ملايين، جرعة واحدة على الأقل، بينما تم تحصين ربعهم بالكامل. وتعهّدت النمسا وسلوفينيا في إبريل/نيسان الماضي، بتقديم آلاف الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتشيكيا، بعدما تعرّضتا لانتقادات من بروكسل، لرفضهما مساعدة شركائهما في الاتحاد الأوروبي الأكثر حاجة للقاحات.