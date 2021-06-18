شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من المعارضة يتظاهرون في يريفان قبل الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان: (أ ف ب)

تظاهر حوالي 20 ألف شخص، الجمعة، في العاصمة الأرمينية يريفان دعماً لمرشح المعارضة الرئيسي روبرت كوتشاريان، في اليوم الأخير من حملة الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستُجرى الأحد.

وكان المتظاهرون من كافة الأعمار، بينهم عائلات مع أطفال، يحملون أعلام أرمينيا وروسيا ورايات حزب كوتشاريان (66 عاماً) الذي كان رئيساً سابقاً للبلاد من عام 1998 حتى 2008.

وحصلت لائحته الانتخابية المسمّاة «أرمينيا» على 29% من نوايا التصويت، متقدمة بفارق ضئيل على حزب «العقد المدني» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نيكول باشينيان في استطلاع للرأي نُشر الجمعة.

وقالت متظاهرة تُدعى ميديا بيتروسيان، وهي طبيبة: «نحن نثق بكوتشاريان، نوكل إليه حياتنا ومستقبل أمتنا». وأضافت: «سبق أن أنقذ بلدنا من الانهيار في الماضي. حتى لو كانت هناك حرب جديدة، معه سننتصر. حدودنا ستكون بأمان».

وجاءت حشود المعارضة بعد تظاهرة، الخميس، في المكان نفسه من أنصار رئيس الوزراء المنتهية ولايته باشينيان الذي لوح بخطر اندلاع أعمال شغب في حال فوز معارضيه.

وخسرت أرمينيا حرباً في وجه أذربيجان في الخريف الماضي، بعد معارك استمرت أسابيع، أسفرت عن ستة آلاف قتيل، وأجبرت يريفان على التنازل عن أراضٍ شاسعة كانت تسيطر عليها منذ حرب دارت في التسعينات حول ناجورني قره باخ؛ المنطقة الانفصالية ذات الأغلبية الأرمينية.