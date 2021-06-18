الثقافة..جوهر تنمية الإنسان

تحتفل الإمارات هذا العام بيوبيلها الذهبي الذي يتوج إنجازات خمسين عاماً من بناء الإنسان وازدهار المجتمع والوصول بالدولة إلى مصاف أفضل دول العالم، وأكثرها تقدماً ونجاحاً وريادة في العديد من المجالات، وفي مقدمتها العمل الحكومي الذي أصبح نموذجاً وقدوة، بفضل كفاءة الحكومة في تحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية والتطور الحضاري والمعرفي.

ولعل أحد أسرار نجاح الإمارات يكمن في أن الإنسان هو أساس كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم، فهو يقود الجهود ويتفاعل مع الأحداث، فحرصت على بنائه ثقافياً ومعرفياً، وعلى حماية صحته وسلامته، ووفرت له كل سبل التعلّم والاطلاع، كي يكون مواكباً لمستجدات الحاضر ومستعداً لمفاجآت المستقبل، ومتطلعاً دائماً نحو قمة المجد التي تحفظ منجزات الوطن.

نقول ذلك ونحن نستذكر مقولة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن «الثقافة تهذب النفس وترتقي بالإنسان»، ونسترجع تلك المسيرة الطويلة التي يتجاوز عمرها أربعين عاماً، من العمل الثقافي المستنير الذي قادته الشارقة، لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمع أساسه العلم والمعرفة.

بالأمس القريب، استضاف «بيت الحكمة»، الصرح الذي يجسّد حصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، الجلسة رقم 1000 للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في حدث أراد من خلاله سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، التأكيد على هذا المزج الفريد بين العمل الثقافي والحكومي.

أن تعقد الجلسة الأهم في تاريخ أول مجلس تنفيذي بدولة الإمارات في أحدث صرح ثقافي بإمارة الشارقة صمم بمتابعة وإشراف الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، هو تأكيد على نهج القيادة الرشيدة بأن الوطن لا يتقدم والمجتمع لا يزدهر إلا بالثقافة والمعرفة، وأن تعزيز قدرات الدولة وزيادة تنافسيتها لا يكتمل إلا بجعل الإنسان أساس التنمية، وهذه هي الرسائل الأساسية التي ينبغي أن تكون غاية كل مشروع حكومي.

في الاجتماع الذي عُقد في صرح يجسّد إنجازاً ثقافياً إماراتياً تحقق نتيجة جهد جماعي، أكد سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أهمية التكاتف، والتعاون، والتنظيم، مشدّداً على أن كل إنجاز يحققه أبناء الإمارات يبعث الفخر في نفوس القيادة.. كلمات محورها الإنسان، الذي تنتظر منه الدولة المزيد من العطاء كي تظل في المقدمة، ونحتفل معها بخمسين عاماً قادمة من الازدهار بإذن الله.

مديرة بيت الحكمة *