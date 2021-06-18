شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الرقابة على الأسواق أبرزها.. 4 أهداف لقطاع التموين بخطة الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية فى الآتى:

1- توفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد.

2- تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها فى النمو الاقتصادى وفى وتوليد فرص العمل.

3- تعزيز دور الأجهزة الرقابية فى الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التى تتعامل فى السلع المهربة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.

4- الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء فى مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.