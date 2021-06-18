شكرا لقرائتكم خبر عن 112.8 مليار جنيه استثمارات هيئة الأنفاق و27 مليار للسكة الحديد بالموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت 6 هيئات على نحو 86.1% من قيمة جملة الاستخدامات الاستثمارية للهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 بقيمة قُدرت بنحو 232 مليار و10.5 مليون جنيه، وقد بلغت استثمارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر نحو 27 مليار و142 مليون جنيه، فيما بلغت استثمارات الهيئة القومية للأنفاق نحو 112 مليار و841 مليون جنيه.

ونستعرض فيما يلى أهم الهيئات التي قرر لها اعتمادات مالية لمواجهة متطلبات استثماراتها في السنة المالية 2021/2022، وفقا لما ورد بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية:

1- هيئة قناة السويس – 13.1 مليار جنيه.

2- الهيئة القومية لسكك حديد مصر – 27 مليار و142 مليون جنيه.

3- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – 58 مليار جنيه.

4- الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس – 9 مليارات و587 مليون جنيه.

5- الهيئة القومية للأنفاق – 112 مليار و841 مليون جنيه.

6- الهيئة المصرية العامة للبترول – 11 مليار و340 مليون جنيه.