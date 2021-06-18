مسئولون أمريكيون: السفن الإيرانية غيرت مسارها بعيدًا عن فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مسؤولون أمريكيون أن السفن الإيرانية، التي يعتقد أنها في طريقها لفنزويلا لتسليم الأسلحة، غيرت مسارها.

وأضاف المسؤولون - في تصريحات لصحيفة (بوليتيكو) الأمريكية - أن السفن يمكن أن تتجه نحو البحر المتوسط إلى سوريا أو إلى روسيا.

وتابع المسؤولون الأمريكيون أن التغيير في الخطط قد يكون نتيجة لحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فنزويلا على إبعاد السفن.

وقال وزير الدفاع لويد أوستن الأسبوع الماضي إنه "قلق" بشأن السفن التي يعتقد أنها تحمل أسلحة إلى فنزويلا.

وقال أوستن: "سابقة السماح لإيران بتزويد المنطقة بالأسلحة تثير قلقاً كبيراً".

يأتي ذلك في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة وإيران التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني بعد أن سحب الرئيس السابق ترامب الولايات المتحدة منه خلال فترة ولايته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه اطلع على تقرير بوليتيكو، لكنه لن يخمن بوجهة السفن.