ضبط صاحب مخبز بلدي استولى على أموال الدعم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بالاستيلاء على 141 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

المتهم تلاعب واخترق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم بالسوق السوداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.