إصابات واعتقالات بين المصلين.. قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى وتقمع مسيرة مناصرة للرسول

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى؛ حيث قامت بإطلاق الرصاص المعدني باتجاه المصلين الفلسطينيين.



جاء ذلك في أعقاب مسيرة انطلقت داخل ساحات المسجد ظهر اليوم الجمعة؛ احتجاجا على إساءة المستوطنين -يوم الثلاثاء الماضي- للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.



وقالت مراسلة الجزيرة بالقدس شيرين أبو عاقلة إن إصابات وقعت بين الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرة داخله.



وأضافت المراسلة أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين لدى خروجهم من المسجد الأقصى.



ومنذ صباح اليوم الجمعة نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية في القدس تحسبا لمواجهات مع الفلسطينيين بعد دعوة شبان مقدسيين لتنظيم مسيرة بالقدس المحتلة اليوم؛ نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتنديدا بالإساءات التي وُجهت إلى مقامه خلال ما تسمى "مسيرة الأعلام" التي نظمها المستوطنون قبل أيام بضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية.



ودعا الشبان المقدسيون إلى انطلاق مسيرة نصرة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من المسجد الأقصى إلى باب العامود عقب صلاة الجمعة.



وكان عدد من الشبان الفلسطينيين نظموا -أمس الخميس- وقفة احتجاجية في باب العامود؛ ردا على قيام مستوطنين -خلال مشاركتهم بمسيرة الأعلام الثلاثاء الماضي- بتوجيه الشتائم والسباب للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وترديد الهتافات المعادية للفلسطينيين والعرب.



وتدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمع الوقفة الاحتجاجية في باب العامود، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الوقفة، كما استخدمت قنابل الصوت والمياه العادمة لتفريقهم.



وأثارت الاستفزازات الإسرائيلية المزيد من التوتر بالقدس، في حين تواترت دعوات فلسطينية إلى النفير في المدينة وحماية المسجد الأقصى.





عشرات المصابين في بيتا



وبالتزامن مع ذلك قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة مظاهرة ضد الاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأطلقت القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية على أهالي البلدة، وهو ما أدى إلى إصابة بعضهم بحالات اختناق.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 47 فلسطينيا خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيتا.



وكان الجيش الإسرائيلي أغلق صباح اليوم الجمعة بالسواتر الترابية غالبية الشوارع الفرعية المؤدية للبلدة وفي محيط جبل صبيح. ومنع الاحتلال المواطنين من الوصول إلى البلدة تلبية لدعوات فعاليات وفصائل فلسطينية لأداء صلاة الجمعة أمام المدخل الرئيس المغلق منذ نحو أسبوع، واحتجاجا على شق طريق استيطاني جديد وإقامة بؤرة استيطانية على قمة الجبل.



المصدر: الجزيرة