غوتيريش: تحدينا الاكبر هو استخدام هذه الأزمة لقلب المسار والانتقال إلى عالم يستخلص العبر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 10:18 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً، اليوم الجمعة، انتخاب الأمين العام أنطونيو غوتيريش لفترة ثانية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2022، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال غوتيريش بعد التجديد له: تحدينا الأكبر وهو في الوقت نفسه فرصتنا الكبرى، هو استخدام هذه الأزمة (الجائحة) لقلب المسار والانتقال إلى عالم يستخلص العبر، يعزز الانتعاش العادل والأخضر والمستدام، ويُظهر المسار من خلال تعاون دولي متزايد وفعّال للاستجابة للمشاكل العالمية».

وأضاف أن «تجاوز هذه المرحلة سيتطّلب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعةً لاستخلاص العبر مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلّب أن نتبنى (تدابير) للوقاية والاستعداد – بالمعنى الواسع للمصطلح – وهذه أولوية قصوى للنظام الدولي.

وأدى الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017 اليمين واعداً بأن يتصرّف باستقلال كامل عن الدول الأعضاء والمنظمات، أثناء احتفال حضره الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، وهو أول رئيس دولة يدخل مقر الأمم المتحدة منذ أكثر من سنة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف غوتيريش: “من الواضح بالنسبة لي، أننا بحاجة إلى تسريع عملية التحول من خلال خمسة تغييرات يجب تحقيقها في السنوات القادمة”.

ونوه بأن هذه التغييرات تتضمن فرض تحسينات في موضوع المعطيات والتحليل والاتصالات، والابتكار والتحول الرقمي، والرؤية الاستراتيجية، وزيادة الإنتاجية والتركيز على تحقيق النتائج وتحسين ثقافة العمل. وشدد على أن كل ذلك سيقلل من البيروقراطية غير الضرورية، وسيبسط العمليات ويسهل التعاون.