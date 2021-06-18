شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء يدعو لتوفير 5 مليارات دولار لتجنب مخاطر المجاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا برنامج الغذاء العالمي إلى توفير 5 مليارات دولار هذا العام لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر .

وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري في تصريح له أن البرنامج يحذر من تصاعد مخاطر المجاعة وسط النزاعات وجائحة "كوفيد - 19" ونقص التمويل بسبب تأثير الوباء على ميزانيات المساعدات المقدمة من الدول ، مما يترك الملايين من الناس على حافة المجاعة .

وأعرب المتحدث عن القلق إزاء أوضاع الجائعين في عدد من الدول غرب ووسط أفريقيا مثل تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وسيراليون ، داعيا في الوقت نفسه توفير المساعدات المالية لهذا العام لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر .

الجدير بالذكر أن 41 مليون شخص يتأرجحون على شفا المجاعة ما لم تصل إليهم مساعدات غذائية فورية ، كما أن تدفقات اللاجيئين الجديدة المرتبطة بالنزاعات والجفاف زادت من احتياجات الناس لتلك المساعدات .