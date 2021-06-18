اخبار العالم

برنامج الغذاء يدعو لتوفير 5 مليارات دولار لتجنب مخاطر المجاعات 

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء يدعو لتوفير 5 مليارات دولار لتجنب مخاطر المجاعات  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا برنامج الغذاء العالمي إلى توفير 5 مليارات دولار هذا العام لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر .

وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي تومسون فيري في تصريح له أن البرنامج يحذر من تصاعد مخاطر المجاعة وسط النزاعات وجائحة "كوفيد - 19" ونقص التمويل بسبب تأثير الوباء على ميزانيات المساعدات المقدمة من الدول ، مما يترك الملايين من الناس على حافة المجاعة .

وأعرب المتحدث عن القلق إزاء أوضاع الجائعين في عدد من الدول غرب ووسط أفريقيا مثل تشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وسيراليون ، داعيا في الوقت نفسه توفير المساعدات المالية لهذا العام لتجنب المجاعة وتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر .

الجدير بالذكر أن 41 مليون شخص يتأرجحون على شفا المجاعة ما لم تصل إليهم مساعدات غذائية فورية ، كما أن تدفقات اللاجيئين الجديدة المرتبطة بالنزاعات والجفاف زادت من احتياجات الناس لتلك المساعدات .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا