مايكروسوفت توقيف دعم نظام التشغيل ويندوز 10 في عام 2025

17 يونيو , 2021



بعدما كانت شركة مايكروسوفت تتجه إلى وقف العمل بإنشاء نظام تشغيل جديد لأجهزة الحاسوب، لصالح تحسين نظام التشغيل الحالي “ويندوز 10″، أعلنت الشركة أنّها ستتوقف عن دعم نظام التشغيل Windows 10 في عام 2025، حيث تستعد للكشف عن تجديد رئيسي لنظام التشغيل Windows الخاص بها في وقت لاحق من هذا الشهر.

يُذكر أنّه عندما تم إطلاق Windows 10، قالت الشركة إنه كان من المقرر أن يكون الإصدار الأخير من نظام التشغيل، ولكن اعتباراً من 14 تشرين الأول 2025، لن تكون هناك تحديثات جديدة أو إصلاحات أمنية لكافة إصدارات النظام، وفقاً لموقع “بي بي سي”.

وتقول مايكروسوفت إن خليفة هذا النظام سيمثل أحد “أهم التحديثات” لنظام التشغيل في العقد الماضي. هذا وتم إيقاف الإصدار السابق، Windows 7، في عام 2020، على الرغم من أن الشركات يمكن أن تدفع لمايكروسوفت لمواصلة تلقي تحديثات Windows 7 Professional و Windows 7 Enterprise.