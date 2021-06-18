اخبار العالم

كرواتيا تؤجل تأهل التشيك في يورو 2020

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر كرواتيا تؤجل تأهل التشيك في يورو 2020 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-18 | 20:10

كرواتيا تؤجل تأهل التشيك في يورو 2020

102 مشاهدة

تعادل المنتخب الكرواتي مع نظيره التشيكي 1 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.
وتقدم المنتخب التشيكي في الدقيقة 37 عن طريق مهاجمه باتريك تشيك من ضربة جزاء، قبل أن يدرك إيفان برسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 57.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى أربع نقاط، ليتصدر المجموعة الرابعة، فيما حصد المنتخب الكرواتي النقطة الأولى في البطولة محتلا المركز الثالث.


وكان المنتخب التشيكي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على اسكتلندا، فيما خسر المنتخب الكرواتي أمام نظيره الإنجليزي صفر / 1.

وتختتم مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بمواجهة منتظرة تجمع ما بين إنجلترا واسكتلندا في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا