بعد لقاء القمة.. اتهام روسي لأمريكا

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن انهيار "معاهدة الأجواء المفتوحة" جاء بسبب محاولات الغرب تحقيق مزايا أحادية، وأن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الولايات المتحدة، فيما يتعلق بإخطار الدول المشاركة بانسحاب موسكو من الاتفاقية.وجاء في البيان الوزاري: إن الولايات المتحدة تدعو بشكل مستمر إلى الشفافية في المجال العسكري فقط في تلك الحالات عندما تأمل في تحقيق بعض مزاياها من خلاله. وعندما يتعلق الأمر بإجراءات الانفتاح التي تؤثر على أراضيها، فإنها تتراجع وتبدأ في خلق عقبات أمام التنفيذ لمثل هذه الاتفاقات. بينما لا تفكر في الأمن الأوروبي، أو في مخاوف الحلفاء، أو في تقييم قابليتها للتفاوض.

واختتمت أول قمة بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء الماضي.



وجاءت هذه القمة، وهي الأولى بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة الأمريكية، في وقت وصف فيه الجانبان علاقات البلدين بأنها في أسوأ حالاتها.