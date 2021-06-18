انتخابات إيران.. تقارير عن تقدم رضائي على رئيسي بـ15 محافظة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد تقرير إيراني، مساء الجمعة، بورود معلومات عن تقدم الجنرال المتشدد محسن رضائي في انتخابات الرئاسة بـ15 محافظة إيرانية.

وقالت صحيفة "هشمهري" الإيرانية الحكومية عبر موقعها الرسمي، إن هناك معلومات وصفتها بـ"الغريبة"، تفيد بتقدم الجنرال السابق في الحرس الثوري، محسن رضائي، على المرشح المتشدد ورئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي.



واستندت الصحيفة في تقريرها إلى تغريدة لعبد الرضا داوري، المستشار الإعلامي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.



وكتب داوري في تغريدته على "تويتر"، "بحلول الساعة الرابعة مساءً، تفوق الدكتور محسن رضائي على آية الله رئيسي في 15 محافظة".

وأضاف داوري أن "المحافظات التي تقدم بها رضائي على رئيسي هي خوزستان ولورستان وإيلام ومركزي وفارس وبوشهر وكوغيلويه وبوير أحمد وسمنان وسيستان وبلوشستان، وهرمزجان، وشهارمحال وبختياري، وكرمنشاه، وغلستان، وأصفهان".

وتنقسم الأراضي الإيرانية إداريا إلى 31 محافظة، وأكثر الناخبين هم في العاصمة طهران التي يوجد فيها قرابة 9 ملايين ونصف شخص يحق لهم المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية قبل قليل، تمديد فترة الاقتراع حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل بسبب ما قالت عنه "توافد الناخبين الإيرانيين".

كما قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إسماعيل موسوي، إن اللجنة ترفض جميع الاحصائيات عن المشاركة في الانتخابات التي توردها بعض وسائل الإعلام.

وكانت وكالة أنباء "فارس نيوز" المقربة من الحرس الثوري قالت إن عدد المشاركين بالانتخابات تجاوز 27 مليون ناخب من أصل 59 مليون و310 ألف.

من جهته، أعلن المرشح الإصلاحي المنسحب من سباق الانتخابات، محسن مهر علي زاده، إنه صوت للمرشح المعتدل عبد الناصر همتي، كما صوت زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي للمرشح ذاته.