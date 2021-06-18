رئيس تونس يرفض "صفقات الظلام" ومحاورة "ناهبي مقدرات الشعب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، أنه غير مستعد للحوار مع من نهب مقدرات الشعب.

وأضاف سعيد، في تصريحات خلال لقاء له بالجالية التونسية في إيطاليا: "لا أقبل عقد صفقات تحت جنح الظلام".

وتابع الرئيس التونسي: "هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل".

وكان سعيد شدد، في تصريحات سابقة، على أنه "لن يترك الدولة تسقط أو أحدًا يضرب مؤسسات الدولة ورموزها"، مشيرا إلى أنه "على كل شخص تحمل مسؤولياته، خاصة أن هناك من يفتعل الأزمات ليبقى في الحكم، ويجب أن تطبق القوانين على الجميع بمساواة".

وأشار إلى أن "الدولة تكاد تتهاوى، وهناك مؤامرة تحاك لن أسكت عنها مهما كان الثمن، وتحركات مشبوهة في العديد من الجهات يحركها لوبيات، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك فورا لتنفيذ القانون دون مفاضلة".

وأوضح سعيد أنه لم يكن يقصد بكلامه اتحاد الشغل عندما قال الأسبوع الماضي إن "أطرافًا لا وطنية تريد إرساء حوارا وطنيا في البلاد".

وقد اتهم الرئيس التونسي أطرافا، في إشارة للإخوان، بسعيها لإزاحته من الحكم ولو بالاغتيال"، مشيرا إلى أن "هذه الأطراف استعانت بالخارج لتحقيق هذا الأمر".

وكان سعيد قد عبر عن استعداده للإشراف على الحوار الوطني وأنه "لن يكون محاولة بائسة لإضفاء مشروعية كاذبة على الخونة وعلى اللصوص".

وأشار إلى أن "الحوار سيكون لحل مشاكل التونسيين وأهم محاوره التفكير في نظام سياسي جديد ونظام انتخابي جديد، حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه وقد يكون حوار حول مرحلة انتقال من هذه الحال لحال جديدة، بعيدة عن كل الصفقات لا في الداخل ولا مع الخارج في انتظار نظام سياسي جديد".

وتتواصل القطيعة بين قيس سعيد ورئيس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي منذ مطلع سنة 2020، حيث اتهم سعيد الغنوشي "تلميحا" بمحاولة تصفيته جسديًا والتآمر مع جهات أجنبية.

اتحاد الشغل بدوره عبر عن امتعاضه من تصريحات الغنوشي، الخميس، حيث أطلق سهام نقده إلى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الذي قال "إن التونسيين لا يعملون أكثر من ربع ساعة في اليوم، وذلك خلال كلمة ألقاها خلال اجتماع الاتحاد بمنطقة الحمامات السياحية".

وحمل الطبوبي كامل المسؤولية التي آلت لها البلاد إلى الغنوشي واتهمه بأنه " سبب البلية"، مضيفا: "من يتحدث عن ربع ساعة عمل لم يعمل في حياته ولو دقيقتين".

وخاطب الطبوبي مسؤولي البلاد ودعاهم إلى احترام أنفسهم، خصوصا منهم من لا يستطيع تقديم شيء لتونس.

وبخصوص ما قاله الرئيس التونسي قيس سعيد بوصفه للحوار باللاوطني ، انتقد الطبوبي الرئيس مؤكدا أن "الحوار وطني كما المنظمات التي قال إنها وطنية رغم أنف الجميع".

وأطلق الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أكثر من 6 أشهر مبادرة لتنظيم حوار وطني لإنقاذ البلاد.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت السلطات القضائية التونسية، الخميس، فتح تحقيق حول مخطط اغتيال الرئيس قيس سعيد، فيما تشير الاتهامات إلى حركة النهضة الإخوانية.



والثلاثاء، اتهم الرئيس التونسي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أطرافا لم يذكرها بالسعي لإزاحته من الحكم بأي وسيلة وإن كان ذلك بالاغتيال.



وقال سعيد، عقب لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من رؤساء الحكومات السابقين، إن هذه الأطراف حاولت الاستعانة بجهات أجنبية لتنفيذ مخططاتها، في إشارة واضحة للإخوان دون ذكرهم صراحة.

وأضاف: "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".