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جدة - بواسطة طلال الحمود - ثارت، الجمعة، اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، بحسب مراسل "العربية".

وأصيب عدد من المصلين، بينهم صحافيون، بعد قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة داخل المسجد الأقصى.

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وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي باتجاه المصلين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.

هذا ودانت وزارة الخارجية الأردنية، اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، الجمعة.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية ضيف الله الفايز، إن "ما قامت به الشرطة اليوم عقب صلاة الجمعة انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى وسلامة المصلين".

وطالب الفايز السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد.

كما حث الناطق الأردني السلطات الإسرائيلية على التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية والكف عن الاعتداءات والانتهاكات.