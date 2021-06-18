شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. مقتل اثنين في انفجارين قرب مقر حزب يدعمه العسكريون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميانمار: (رويترز)

لقي اثنين مصرعهما، الجمعة، وأصيب ستة آخرون في انفجارين وقعا قرب مقر حزب يسانده الجيش في مدينة يانجون، أحدهما استهدف سيارة عسكرية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

واتهم المجلس العسكري الحاكم من وصفهم بـ«إرهابيين» مرتبطين بالحكومة التي أطيح بها، بأنهم مسؤولون عن الانفجارات.

وقال موقع إخباري، إن السيارة العسكرية كانت تقف أمام مقر حزب «اتحاد التضامن والتنمية» في ضاحية تاموي في يانجون. وعلى نطاق واسع يعتبر الحزب ظهيراً سياسياً للجيش.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل، دخاناً كثيفاً يتصاعد من السيارة التي أتت عليها النيران.

وفي الآونة الأخيرة تسارعت وتيرة الانفجارات في بلدات ومدن في أنحاء ميانمار، بينما يحاول الجيش فرض النظام بعد انقلابه في الأول من فبراير/شباط الماضي على حكومة الزعيمة المنتخبة سان سوكي. ورموز الحكم العسكري هم الأهداف الرئيسية للانفجارات التي تقع في البلاد.