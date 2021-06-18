شكرا لقرائتكم خبر عن نصف الألمان تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

كشف وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، أن نصف سكان ألمانيا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا، موجهاً تحذيراً بشأن متحور «دلتا» الشديد العدوى.

وقال شبان خلال مؤتمر صحافي إن «حملة التطعيم تتقدم بخطوات متسارعة»، وأضاف: «تم تطعيم أكثر من واحد من كل إثنين من الألمان بجرعة واحدة على الأقل، أي بنسبة 50,1 %، أو 41.5 مليون شخص»، وأوضح أنه بعد نحو ستة أشهر من حملة التلقيح، تم تطعيم 29.6 % من الألمان بشكل كامل، أو ما يقرب من ثلث السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة، مشدداً على رغبة السلطات في الاستمرار «بهذه الوتيرة المرتفعة».

وأكد شبان أن البالغين الذين يعيشون في ألمانيا سيتاح لهم تلقي جرعة لقاح أولى بحلول نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، لكنه دعا أيضاً إلى اليقظة لأنه يتوقع أن يصبح متحور «دلتا» الأكثر عدوى، والذي رصد أولاً في الهند، الأكثر انتشاراً في ألمانيا، وشدد على أن «السؤال هو: متى سيصير متحور دلتا سائداً، وليس إن كان سيصبح كذلك»، مشيراً إلى أن المستوى الحالي من الانتشار «ضعيف» بالتأكيد لكن رصدت مع ذلك «زيادة كبيرة نسبياً» في تفشيه خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف: «الخطر يكمن في أن هذا المتحور معد بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي إلى وضع النجاحات المحققة في مكافحة الوباء على المحك»، مشيراً إلى المملكة المتحدة «تشهد حالياً وضعاً مؤلماً جداً».

ورغم ذلك، قال وزير الصحة الألماني: «سنكون قادرين على قضاء صيف جيد» مع الانخفاض الكبير في عدد الإصابات منذ أسابيع. وبعد بداية بطيئة، شهدت حملة التطعيم في ألمانيا تسارعاً بفضل تسلم شحنات أكبر من اللقاحات.

وسجلت ألمانيا، الجمعة، 1076 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وفق معهد روبرت كوخ الصحيّ.

وأحصت ألمانيا وفاة 90270 شخصاً بسبب كورونا منذ ظهور الفيروس على أراضيها.