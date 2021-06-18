شكرا لقرائتكم خبر عن أصوات تطالب باستمرار كاتانيتش في تدريب العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انضم مدير الدائرة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم السابق محمد خلف إلى الأصوات التي تطالب باستمرار السلوفيني سريشكو كاتانيتش في تدريب «أسود الرافدين» في المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

وقال خلف، وهو قائد منتخب شباب العراق في ثمانينات القرن الماضي، وسبق له تمثيل فرق الصناعة والشرطة والكرخ إنه «ليس من مصلحة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم البحث عن مدرب جديد خلفاً للمدرب الحالي كاتانيتش، لأن المدرب الحالي بات مؤهلاً لقيادة المنتخب إلى نهائيات مونديال 2022».

واضاف أن «وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال لم يعد يشجع على استمرار كاتانيتش مع المنتخب العراقي»، مؤكداً أن «اللجنة التطبيعية ليست صاحبة قرار والقرار فقط بيد درجال».

وانتقد خلف النزاع الذي حصل بين كاتانيتش وبعض الأندية بخصوص تفريغ لاعبيها الى المنتخب العراقي، ورأى أن «عدم دفع رواتب كاتانيتش لمدة ستة اشهر من قبل الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم يعطي انطباعاً بأنه غير مرغوب به في الاستمرار بمهمته».

وختم بالقول إن «خسارة منتخب العراق أمام إيران بهدف من دون مقابل متوقعة وليست مستغربة، لأن المنتخب الإيراني يعد من فرق المقدمة في آسيا ودائماً يوجد في نهائيات كأس العالم».