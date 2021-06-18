شكرا لقرائتكم خبر عن غرق أربعة أشخاص إثر انقلاب قارب قبالة جزر الكناري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

غرق أربعة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة حامل وطفل، وفُقد أربعة، بعدما انقلب قارب يضم مهاجرين قبالة لانزاروتي في جزر الكناري، وفق ما أفاد عناصر إنقاذ الجمعة.

وكان المركب يقل 49 شخصاً عندما اصطدم بمنطقة صخرية قبالة سواحل الجزيرة الشمالية، فيما تم إنقاذ 41 شخصاً، وفق ما أفادت أجهزة الطوارئ.

وقال رئيس جهاز الطوارئ إنريكي إسبينوسا: «قتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأتان نعتقد أن إحداهما حامل».

وأضاف: «الحادثة وقعت في منطقة صخرية. إن لم تكن تعرفها جيّداً، فسينتهي بك الأمر فوراً عند الشعاب المرجانية»، وأوضح أن المهاجرين كانوا من إفريقيا جنوب الصحراء وقالوا للمنقذين، إنهم انطلقوا قبل يومين من مدينة طانطان المغربية.

وأفاد أن جهود الإنقاذ استؤنفت في وقت سابق، الجمعة، لكنها تعطّلت بفعل البحر الهائج.

ولا يزال عناصر الإنقاذ يبحثون عن خمسة ناجين وعثروا لاحقاً على جثة أخرى، لطفل يبلغ نحو ثماني سنوات. وكان بين الناجين 20 رجلاً، و17 امرأة وطفلان ورضيعان، بحسب جهاز الطوارئ.

وانقلب المركب على مقربة من الساحل في مكان قريب من أورزولا، وهي قرية تقع في أقصى شمال الجزيرة، في منطقة تعرف بخطورة الملاحة فيها. وخلال الليل، نجح قاربان يقلان 110 مهاجرين في الوصول إلى جزيرتين أخريين في الكناري، وفق أجهزة الطوارئ. وكان بينهم 96 رجلاً وثماني نساء وستة قُصّر.

وازداد وصول المهاجرين إلى الأرخبيل الواقع في الأطلسي منذ أواخر العام 2019، بعدما أضعفت الدوريات الإضافية في ساحل أوروبا الجنوبي بدرجة كبيرة مساعي المهاجرين للوصول إلى القارة عبر المتوسط.