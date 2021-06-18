شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنسحب من «السماوات المفتوحة» في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو أخطرت أطراف معاهدة «السماوات المفتوحة» للحد من التسلح، بأنها ستنسحب منها في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقال الكرملين هذا الشهر، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة التي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء، «أخل بشكل كبير بتوازن المصالح» بين أعضاء المعاهدة وأجبر روسيا على الانسحاب.

وكانت موسكو تأمل أن يتراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار سلفه، لكن إدارة بايدن لم تغير مسارها، واتهمت روسيا بانتهاك الاتفاق، وهو ما نفته موسكو.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الجمعة، إن بريطانيا وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي أصيبوا بخيبة أمل بسبب قرار روسيا.

وقال راب على «تويتر»: «روسيا تقاعست عن التواصل بشكل بناء بشأن المعاهدة، ولم تعد إلى الامتثال الكامل».