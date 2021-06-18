شكرا لقرائتكم خبر عن ضم «وادي الحيتان» و«رأس محمد» للقائمة الخضراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

قالت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية إن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ضم محميتى «وادي الحيتان» و«رأس محمد»، للقائمة الخضراء، باعتبارهما محميتين تتمتعان بإدارة وصيانة مستمرة.

وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع بمجلس النواب، إنه تم الترويج لهذا القرار الدولي عبر حملة «ايكو إيجبت»، مؤكدة ان المحميتين شهدتا منذ الترويج لهذا القرار زيادة فى أعداد الزوار.

وأشارت إلى أن الملف البيئي في مصر تطور بشكل كبير خلال الـ 7سنوات الماضية، وأن الحكومة استطاعت عمل دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة القطاعات، كما تزايد الاهتمام بالبعد البيئي، بموافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية.