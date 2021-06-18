شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على حطام سفن عمره قرنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثر علماء من سنغافورة على حطام سفن يعود تاريخه إلى قرنين من الزمان، قبالة بيدرا برانكا، وهو نتوء صخري قبالة ساحل سنغافورة، مملوءة بالسيراميك والتحف، وغيرها من المصنوعات اليدوية، في اكتشاف نادر سيلقي الضوء على التراث البحري للمدينة، وفقاً لمجلس التراث الوطني ومركز الأبحاث.

وأشار العلماء إلى أن سنغافورة كانت مزدهرة، ومركزاً تجارياً رئيسياً على طرق الشحن العالمية التي تربط المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي.

ويعتبر هذا الاكتشاف الثاني بعد الأول خلال اكتشاف الغواصون بالصدفة ألواحاً خزفية في عام 2015، على متن إحدى السفن التي كانت تحمل خزفاً صينياً يعود إلى القرن الرابع عشر، عندما كانت سنغافورة تعرف باسم تيماسيك، وكانت بعض العناصر المكتشفة في قاع البحر مماثلة للقطع الأثرية التي تم العثور عليها في الحفريات الأثرية على الأرض، والتي أظهرت أن سنغافورة كانت مركزاً تجارياً قبل وصول المستعمرين البريطانيين في عام 1819.