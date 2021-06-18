شكرا لقرائتكم خبر عن «جوائز المخترعين» في أوروبا للطب والإلكترونيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وُزعت، أمس الأول الخميس، جوائز «يوروبيين إينفنتر أووردز» الأوروبية للمخترعين، وتمحورت أعمال الستة الفائزين بها على مجالي الطب والإلكترونيات، بحسب النتائج التي أعلنها المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع خلال احتفال أقيم في مدينة ميونخ الألمانية وعبر الإنترنت.

ومنحت لجنة التحكيم الفيزيائي الألماني كارل ليو جائزة «إنجاز الحياة» لعمله «الرائد» على الثنائيات العضوية عالية الكفاءة الباعثة للضوء وأشباه الموصلات العضوية التي تساهم في تحسين كفاءة الطاقة في الأجهزة الإلكترونية وسطوع الصورة ودقة اللون.

وفي فئة «الصناعة»، مُنِح جراح الأنف والأذن والحنجرة النروجي بيير جيسلي يوبسلاند، وهو أيضاً اختصاصي في الديناميكا الهوائية للأنف، لاختراعه جهازاً طبياً يهدف إلى تحسين سبل استخدام الأدوية عن طريق الأنف، وهو أكثر كفاءة من بخاخات الرش التقليدية.

وفي فئة «الدول غير الأعضاء في المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع» أعطت لجنة التحكيم الجائزة للباحثة الهندية الأمريكية سوميترا ميترا لاكتشافها مواد مركّبة جديدة للأسنان.

وحصل أستاذا الهندسة الكيميائية النمساوي روبرت ن. جراس، والسويسري وينديلين سارك، على جائزة فئة «الأبحاث» لأعمالهما المتعلقة بتخزين البيانات عن الحمض النووي من خلال تغليف خيوط الحمض النووي في حبيبات من السيليكا «الزجاج».

وفي فئة «المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم»، فاز السويديان هنريك ليندستروم وجوفاني فيلي عن وحدات شمسية لاقطة للضوء تتيح للأجهزة الإلكترونية المحمولة، «الهواتف وغيرها»، إعادة شحن نفسها ذاتياً، حتى في الداخل. أما جائزة الجمهور فحصلت عليها مهندسة الطب الحيوي الصربية الأمريكية الأستاذ في الجامعة الأمريكية في كولومبيا، جوركانا فونياك نوفاكوفيتش، عن تقنية هندسة الأنسجة التي تتيح إنتاج الأنسجة البشرية «خارج الجسم».

ويأمل المكتب الأوروبي في إحياء الاهتمام بالبحوث في أوروبا، حيث انخفض عدد طلبات براءات الاختراع من 181406 عام 2019 إلى 180250 العام الفائت.