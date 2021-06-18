شكرا لقرائتكم خبر عن بناء منزل على طريقة مكعبات «ليجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في بعض الأحيان، يكون هناك حاجة ملحّة لبناء منزل صغير في أسرع وقت ممكن، ما يجعل بعضهم يبحث عن وسائل أخرى للبناء غير الوسائل التقليدية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وتمكنت شركة ألمانية من تصنيع لبنات على شكل مكعبات لعبة «ليجو» التي يستخدمها الأطفال في بناء أشكال إنشائية مختلفة. وتوفر تلك الطريقة وقتاً كبيراً، لأنه يمكن أن تستخدم في بناء منزل صغير بطريقة بسيطة من دون الحاجة إلى وسائل البناء التي تحتاج إلى وقت مثل الأسمنت، لأنها تعتمد على تشابك لبنات البناء مع بعضها بعضاً بفضل مجموعة من النتوءات والفتحات التي تتداخل عند رصها بطريقة صحيحة، أياً كان شكلها.

ونشرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية مقطع فيديو يرصد بعض جوانب العمل في منزل يتم إنشاؤه باستخدام هذه التقنية البسيطة.

وتتميز هذه اللبنات بأنها لا تحتاج إلى أي مواد بناء لتجميعها، كما يمكن بناؤها بأشكال مختلفة، وإنشاء منزل مساحته 100 متر، في أسبوع واحد فقط.