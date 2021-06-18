لفترة ثانية.. تعيين أنطونيو جوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

عيّنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أميناً عاماً لفترة ثانية، اليوم الجمعة، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسئولاً عن المنظمة المكونة من 193 دولة.

وستبدأ الولاية الثانية لجوتيريش في الأول من شهر يناير لعام 2022.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن سفراء الجمعية العامة شرعوا في التصفيق عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب جوتيريش بالتزكية.

وقبيل الإعلان، قرأ سفين يورجنسن، سفير استونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، قراراً تبناه المجلس المكون من 15 دولة يوصي بتعيين جوتيريش لفترة ثانية.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن.