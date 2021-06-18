شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": 517 جهة التزمت بتقديم موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 التزام 517 جهة موازنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء، تمثل نحو 82% من إجمالى عدد الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة المعنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لهذا النظام البالغ عددها 630 جهة.

ويبلغ المقدر من قيمة البرامج المقدمة من تلك الجهات نحو 567 مليار و369.1 مليون جنيه تمثل نحو 78% من إجمالى قيمة موازنة الجهات المعنية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء والتى تبلغ نحو 723.9 مليار جنيه.

كما لفتت اللجنة إلى التزام 34 هيئة عامة اقتصادية بتقديم مشروع موازناتها طبقا لنظام البرامج والأداء تمثل نحو 69% من عدد الهيئات المعنية بتقديم مشروع موازنتها طبقا لهذا النظام البالغ 49 هيئة، هذا وتبلغ قيمة هذه البرامج نحو 1.8 مليار جنيه، تمثل نحو 95% من إجمالى قيمة موازنة الهيئات المعنية بتقديم موازنتها طبقا لنظام البرامج والأداء والتى تبلغ نحو مليار و903 ملايين جنيه.

ورصدت اللجنة في تقريرها أيضًا عدم التزام 9 وزارات بتقديم مشروع موازنتها طبقا لنظام البرامج والأداء وتتمثل في (التربية والتعليم والتعليم الفني - التنمية المحلية - التجارة والصناعة - الطيران المدنى - السياحة والآثار (قطاع السياحة) – البيئة - قطاع الأعمال العام – العدل - التموين والتجارة الداخلية).