شكرا لقرائتكم خبر عن "ماعت": تشكيل لجنة تقصى حقائق عن انتهاكات تيجراى فى إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العضو المراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أنها تابعت المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم، وأطلقت فيه بشكل رسمي لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في منطقة تيجراي الإثيوبية.

وأضافت مؤسسة ماعت فى بيان لها، أنها تقدمت بتوصيات للجنة الأفريقية لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات في إقليم تيجراي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة العادية 68 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أبريل 2021، متابعة :"وبالفعل، تلاقت قرارات اللجنة الأفريقية مع توصيات المجتمع المدني المراقب، وأصدرت قرار بتشكيل اللجنة لتبدأ عملها في بانجول في جمهورية غامبيا، ثم تجري تحقيقات ميدانية وفي دول مجاورة عند استيفاء الشروط، وسيستمر التحقيق لفترة أولية مدتها ثلاثة 3 أشهر قابلة للتجديد".

ومن جانبه، قال أيمن عُقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن ما قامت به اللجنة الأفريقية من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق خاصة بإقليم تيجراي، خطوة على الطريق الصحيح، لإنهاء المعاناة التي يتعرض لها شعب تيجراي. وذلك بعد تعرض ٧٥٪ من البنية التحتية بالإقليم للتدمير، كما تم استخدام منشآت صحية كقواعد عسكرية، وهو أمر مناف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستطرد عقيل، أن ما قامت به القوات الإثيوبية والإيريترية في تيجراي قد يرقى لوصفه بأنه "جرائم حرب"، وحثَّ الخبير الحقوقي لجنة تقصي الحقائق المُشكلة أن تنهي عملها في أقرب وقت لكشف حجم الانتهاكات التي تم ارتكابها في إقليم على يد القوات المشتركة الإثيوبية الإريترية.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الصحفي يأتي في إطار الدورة غير العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي خصصتها اللجنة لمناقشة أزمة إقليم تيجراي الإثيوبي، التي راح ضحيتها آلاف الضحايا من المدنيين، وآلاف من حالات العنف الجنسي ضد النساء المدنيات في الإقليم، فضلاً عن تدمير المعالم الثقافية والدينية في تيجراي.