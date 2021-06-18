تعيين جوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ثانية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم الجمعة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

وقال جوتيريش أمام الجمعية العامة بعد أن أدى اليمين “سأبذل كل جهدي لضمان ازدهار الثقة بين الدول كبيرها وصغيرها والانخراط بلا هوادة في بناء الثقة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أوصى مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا الجمعية العامة بإعادة تعيين جوتيريش. وتبدأ فترته الثانية في الأول من يناير كانون الثاني عام 2022.

وخلف جوتيريش بان جي مون في يناير كانون الثاني عام 2017 قبل أسابيع من تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتركز الكثير من فترة جوتيريش الأولى في مهادنة ترامب الذي شكك في قيمة الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف.