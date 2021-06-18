تصل لـ100%.. إعفاء طلاب مدارس 30 يونيو الأوائل من المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بإعفاء طلاب مدارس 30 يونيو الأوائل من المصروفات.

وأكد المصدر لـ"الخليج 365"، أنه سيتم مكافأة الطالب الذي يحصل على المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الشهادة الإعدادية، بخصم 100% "إعفاء كامل" من المصروفات العام الدراسي المقبل (أي في الصف الأول الثانوي).

وبحسب المصدر، فإن الطالب الذي يحصد المركز الأول على مستوى الإدارة التعليمية سيحصل على خصم 50% من المصروفات الدراسية العامة الدراسي القادم.

و لفت المصدر إلى أن القرار تضمن، إعفاء كامل لطلاب الشهادة الثانوية العامة من المصروفات بالعام الدراسي الأخير، و50% للطلاب الأوائل على المديرية و25% على مستوى الإدارة التعليمية.

وتعد مدارس 30 يونيو هي المدارس التي كانت مملوكة لجماعة الإخوان، ويبلغ عددها 122 مدرسة على مستوى الجمهورية.

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