العثور على جثة فتاة مقطوعة الرأس والأطراف بنهر النيل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تكثف أجهزة الأمن في أسيوط، اليوم الجمعة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها بنهر النيل في أبو تيج، مقطوعة الرأس وإحدى يديها وقدميها.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي أبوتيج بالحادث.

انتقل ضباط وحدة مباحث أبوتيج، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انتشال جثة لفتاة مجهولة الهوية في العقد الثاني من عمرها مقطوعة الرأس ويد ومشط القدم وفي حالة تعفن وجرى انتشالها من جوار عوامة في أبوتيج.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتيج النموذجي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.