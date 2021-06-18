بالصور والفيديو.. إقبال المواطنين على الشواطئ المجانية بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

رصد موقع "الخليج 365" توافد المواطنين على الشواطئ المجانية العامة بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء.

وشهدت الشواطئ العامة بمدينة الطور إقبالا من المواطنين وزائري المدينة على شواطئ الفيروز والقمر والكيلاني وشاطئ الجبيل ومنطقة رأس رايا.

وأشاد المواطنين بالطفرة التي شهدتها مدينة طور سيناء مؤخرًا، والتي تضمنت إقامة العديد من المشروعات الخدمية، ومنها مشروع ممشى مصر، وتطوير الكورنيش، وشارع 306، والميادين العامة مثل ميدان إفريقيا، و ساحات العلم 1 و 2، إضافة إلى أنه جاري إنشاء مقصد العائلة.

وأكد المواطنين أن دخول الشواطئ العامة بالمدينة مجانًا، وأثنوا على الخدمات التي جرى توفيرها على الشواطئ، لافتين إلى أن أسعار الخدمات التي تقدم من مأكولات ومشروبات غير مبالغ فيها مقارنة بالمناطق الأخرى.