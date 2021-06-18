بسبب داء الكلب، الولايات المتحدة الأمريكيّة تحظر إستيراد الكلاب مؤقّتًا من تونس

اسماعيل عبد الحي - أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي أمس، الثلاثاء 15 جوان 2021، حظرا مؤقتا على دخول الكلاب من تونس وعديد الدول الأخرى من بينها 15 دولة عربية.

وبرّر المركز قرار "الحظر المؤقت" بأن البلدان المحظورة والتي زاد عددها على مائة بلد حول العالم "ترتفع فيها مخاطر الإصابة بداء الكلب".

وتتمثل الدول العربية المحظور الإستيراد منها في كل من "مصر والجزائر وليبيا والمغرب والسودان وجنوب السودان والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن".

وقال المركز إنه سيكون هناك إستثناءات "نادرة" للأشخاص الذين يرغبون بجلب كلابهم من تلك البلدان، مطالبا إياهم بتقديم طلب قبل ما لا يقل عن 30 يوما من موعد وصول كلابهم إلى الولايات المتحدة.

ويأتي القرار بعد إرتفاع كبير في معدلات إستيراد الكلاب خلال عام 2020 الذي شهد زيادة في تبني الكلاب يعتقد أنها مرتبطة بإنتشار فيروس كورونا والحجر المنزلي.

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن 6 بالمائة من الأمراض التي تصيب الكلاب في الولايات المتحدة تأتي من دول عالية الخطورة "غير محمية بشكل كاف وتهدد الصحة العامة".

وقضت الولايات المتحدة على داء الكلب في عام 2007، حسب المركز.

ويذكر أن وزارة الصحة سجلت مؤخرا 4 حالات وفاة بداء الكلب بولايات قفصة والمنستير وبنزرت وصفاقس منذ بداية سنة 2021.

وكالات