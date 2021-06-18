لبنان يحبط تهريب شحنة كبتاجون إلى السعودية عن طريق الهند

وأوقفت الجمارك اللبنانية وشعبة مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت بعض الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.
ووصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إلى المرفأ، ووقف على عملية الضبط، لافتا إلى أن الشحنة تضم الملايين من الحبوب المخدرة، وكانت متجهة إلى جدة.
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