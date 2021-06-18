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لبنان يحبط تهريب شحنة كبتاجون إلى السعودية عن طريق الهند

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أحبطت السلطات اللبنانية تهريب كمية كبيرة من حبوب «الكبتاجون»،معبأة في قوالب من الرصاص، معدة لتصديرها إلى الهند، ومن ثم تهريبها إلى المملكة، وتحديدا إلى جدة.

وأوقفت الجمارك اللبنانية وشعبة مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت بعض الأشخاص المتورطين في عملية التهريب.

ووصل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، إلى المرفأ، ووقف على عملية الضبط، لافتا إلى أن الشحنة تضم الملايين من الحبوب المخدرة، وكانت متجهة إلى جدة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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