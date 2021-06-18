رغم تراجعه عالمياً.. وضع كورونا مقلق في هذه المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - رغم تراجعه على المستوى العالمي، فإن وضعية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد مقلقة لمنظمة الصحة العالمية في القارة الأفريقية.

وقال مسؤول كبير في المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن وضع الإصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس في أفريقيا يثير القلق الشديد.وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة إن الأعداد المعلنة تجعل أفريقيا لا تبدو في وضع سيئ، مضيفاً أن القارة سجلت في الأسبوع الماضي أكثر بقليل من خمسة في المئة من حالات الإصابة في العالم و2.2 في المئة من الوفيات.

لكنه أشار إلى أنه في ضوء نقص عمليات التشخيص، فإن «الوضع مقلق جداً جداً».