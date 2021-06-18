القوات الإسرائيلية تعتدي على متظاهرين في الحرم القدسي بعد صلاة الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة، إثر اعتداء القوات الإسرائيلية على متظاهرين خرجوا اليوم بعد صلاة الجمعة في الحرم القدسي، تنديداً بمسيرة الأعلام الإسرائيلية التي وجهت إهانات للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وقالت خدمة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر إن فلسطينيين أصيبا برصاص مطاطي وأصيب ثالث برمية حجر.

وشوهد شبان فلسطينيون يرشقون الشرطة المتمركزة عند مدخل ساحة المسجد بالحجارة، وردت الشرطة بإطلاق قنابل الصوت والرصاص المطاطي.

وتظاهر مئات بعد صلاة الجمعة ردا على مسيرة نظمها متطرفون يهود يوم الثلاثاء وهتف فيها عشرات “الموت للعرب” و “أتمنى أن تحترق قريتك”.

واحتج الفلسطينيون على “إهانة رسول الإسلام محمد”، بعد أن أظهر مقطع مصور على الإنترنت بعض المشاركين في مسيرة الثلاثاء يسبون النبي محمد.

وظلت التوترات متصاعدة منذ وقف إطلاق النار غير الرسمي الذي أنهى حرب غزة في 21 مايو.

ونظم التجمع الحاشد لمسيرة اليهود المتطرفين يوم الثلاثاء للاحتفال باستيلاء إسرائيل على القدس الشرقية، بما في ذلك المدينة القديمة والأماكن المقدسة، خلال حرب عام 1967.

وقامت الشرطة بإجلاء الفلسطينيين بالقوة من طريق المسيرة، ونُشرت قوات الأمن لأن العديد من المتظاهرين أطلقوا هتافات عنصرية.

وفي غزة، أرسل نشطاء حشدهم قادة حركة حماس المسلحة في القطاع بالونات حارقة عبر الحدود إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى اشتعال النيران في الحقول والأراضي الزراعية.

وشنت إسرائيل غارات جوية يومي الأربعاء والخميس استهدفت ما قالت إنها منشآت تابعة لحماس.

ولم تقع إصابات في الضربات، لكن العنف كان يهدد بتفكيك الهدنة التي توسط فيها وسطاء مصريون، بعد أن اجتمعوا مع كل من إسرائيل وحماس لتعزيزها.

وأدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية الأحد، منهية حكم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما. وهي تعتمد على تحالف هش من الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية.