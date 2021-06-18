شكرا لقرائتكم خبر عن قتل دب أثار فوضي في شوارع مدينة بشمال اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن صيادون ، اليوم ، من قتل دب بني في مدينة بشمال اليابان بعدما تسبب بإصابات لأربعة أشخاص وأحدث فوضى.

ونشرت بلدية سابورو تغريدة أعلنت فيها أن الحيوان "أبيد". وأفادت محطة التلفزيون المحلية أن صيادين أردوه.

وكانت وسائل الإعلام المحلية نشرت في وقت سابق خلال النهار لقطات للدب وهو يقفز في شارع سكني، ويعبر طريقا مزدحمة ويخدش أبواب ثكنة للجيش، مما دفع جنودا مذعورين إلى الهرب.

وأصيب جندي بجروح خلال تنقل الحيوان في شوارع المدينة التي من المقرر أن تستضيف الماراثون ومسابقات في المشي الرياضي خلال دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل.