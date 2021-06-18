شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الاعتداء على المصلين في الأقصى «انتهاك صارخ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية اليوم اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى.

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز ما قامت به الشرطة اليوم عقب صلاة الجمعة انتهاك سافر لحرمة المسجد الأقصى وسلامة المصلين، مطالبا السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني وحرمة المسجد وسلامة وحرية المصلين وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية لكونها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المسجد.

كما طالب السفير الفايز السلطات الإسرائيلية بالتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية والكفّ عن الاعتداءات والانتهاكات.