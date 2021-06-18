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ضبط كمية كبيرة من الكبتاجون في مرفأ بيروت قبل تهريبها إلى المملكة

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الدمام - شريف احمد - تمكنت الأجهزة الامنية اللبنانية من ضبط كمية من الكبتاغون المعدة للتصدير في مرفأ بيروت إلى المملكة .

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية العميد محمد فهمي في تصريح من المرفأ: "ان ملايين حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة .

وأضاف فهمي :أطلب من كافة الدول ان تثق بلبنان كما في السابق، وعلى جميع اللبنانيين ان يضعوا يتعاونوا مع السلطات اللبنانية لاعادة الثقة ببلدهم".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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