شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كمية كبيرة من الكبتاجون في مرفأ بيروت قبل تهريبها إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الأجهزة الامنية اللبنانية من ضبط كمية من الكبتاغون المعدة للتصدير في مرفأ بيروت إلى المملكة .

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية العميد محمد فهمي في تصريح من المرفأ: "ان ملايين حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة .

وأضاف فهمي :أطلب من كافة الدول ان تثق بلبنان كما في السابق، وعلى جميع اللبنانيين ان يضعوا يتعاونوا مع السلطات اللبنانية لاعادة الثقة ببلدهم".