تحذير من موجة جديدة لكورونا في العراق

وقال الحذاف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "من خلال التنبؤات الوبائية نتوقع قدوم موجة جديدة من كورونا على مستوى العالم والعراق خلال نهاية هذا الشهر والشهر المقبل".

وشدد على ضرورة، التوجه "لأخذ اللقاح المتوفر حاليا في المؤسسات الصحية فهو الوقاية الأساسية من المرض في ظل تحركات الوباء ووضع المجتمعات بضعف الالتزام بالإجراءات الوقائية".

