لحل أزمته الاقتصادية.. برشلونة يسعى لبيع ظهيره الايسر

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لبيع الظهير الأيسر جونيور فيربو خلال الميركاتو الصيفي، من أجل الحصول على أموال تساهم في حل الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن فيربو يحظى باهتمام من وست هام وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن اللاعب يفضل اللعب في الكالتشيو.



وأوضحت أن فيربو منجذب للانتقال إلى ميلان، بعد أن تحدث مع باولو مالديني المدير التقني للروسونيري في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت أن سوفيل عبد القادر والد إبراهيم دياز ووكيل فيربو، يتمتع بعلاقة جيدة مع ميلان ما يسهل انتقال اللاعب إلى الروسونيري.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة استبعد خيار ميلان سابقًا، بسبب أن الأخير طلب اللاعب على سبيل الإعارة، إلا أن الروسونيري غير موقفه الآن ويريد شراء فيربو.

