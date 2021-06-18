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لحل أزمته الاقتصادية.. برشلونة يسعى لبيع ظهيره الايسر

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-18 | 18:20

لحل أزمته الاقتصادية.. برشلونة يسعى لبيع ظهيره الايسر

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ينجذب أحد مدافعي برشلونة نحو خيار الانتقال إلى فريق ميلان خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لبيع الظهير الأيسر جونيور فيربو خلال الميركاتو الصيفي، من أجل الحصول على أموال تساهم في حل الأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن فيربو يحظى باهتمام من وست هام وساوثهامبتون في الممتاز، لكن اللاعب يفضل اللعب في الكالتشيو.


وأوضحت أن فيربو منجذب للانتقال إلى ميلان، بعد أن تحدث مع باولو مالديني المدير التقني للروسونيري في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت أن سوفيل عبد القادر والد إبراهيم دياز ووكيل فيربو، يتمتع بعلاقة جيدة مع ميلان ما يسهل انتقال اللاعب إلى الروسونيري.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة استبعد خيار ميلان سابقًا، بسبب أن الأخير طلب اللاعب على سبيل الإعارة، إلا أن الروسونيري غير موقفه الآن ويريد شراء فيربو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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