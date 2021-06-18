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تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الدرجات الخاصة وسعر الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - = النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء تفويض حرب العراق لعام الفين واثنين،، وتوقعات باتخاذ مجلس الشيوخ خطوة مماثلة.
= الاتحاد الأوروبي يرسل فريقا فنيا الى العراق لبحث مراقبة الانتخابات المقبلة،، ويعرب عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في البلاد.

= ملف الدرجات الخاصة في طريقه الى الترحيل للدورة التشريعية الجديدة، وانتقادات تطال البرلمان لتعطيل جلساته.


= الحكومة تؤكد سيطرة البنك المركزي على استقرار سعر الدولار،، والمالية النيابية تستبعد تغيير سعر الصرف خلال العام الحالي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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