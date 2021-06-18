تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الدرجات الخاصة وسعر الدولار

= الاتحاد الأوروبي يرسل فريقا فنيا الى العراق لبحث مراقبة الانتخابات المقبلة،، ويعرب عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في البلاد.

= ملف الدرجات الخاصة في طريقه الى الترحيل للدورة التشريعية الجديدة، وانتقادات تطال البرلمان لتعطيل جلساته.



= الحكومة تؤكد سيطرة البنك المركزي على استقرار سعر الدولار،، والمالية النيابية تستبعد تغيير سعر الصرف خلال العام الحالي.