انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. ملف الدرجات الخاصة وسعر الدولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء تفويض حرب العراق لعام الفين واثنين،، وتوقعات باتخاذ مجلس الشيوخ خطوة مماثلة.
= الاتحاد الأوروبي يرسل فريقا فنيا الى العراق لبحث مراقبة الانتخابات المقبلة،، ويعرب عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في البلاد.
= ملف الدرجات الخاصة في طريقه الى الترحيل للدورة التشريعية الجديدة، وانتقادات تطال البرلمان لتعطيل جلساته.
= الحكومة تؤكد سيطرة البنك المركزي على استقرار سعر الدولار،، والمالية النيابية تستبعد تغيير سعر الصرف خلال العام الحالي.
= ملف الدرجات الخاصة في طريقه الى الترحيل للدورة التشريعية الجديدة، وانتقادات تطال البرلمان لتعطيل جلساته.
= الحكومة تؤكد سيطرة البنك المركزي على استقرار سعر الدولار،، والمالية النيابية تستبعد تغيير سعر الصرف خلال العام الحالي.