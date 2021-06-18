بغداد تتصدر جامعات العراق بمعدل النشر في 'سكوبس'

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، الجمعة، إن "جامعة بغداد تصدرت الجامعات العراقية بمعدل النشر العالمي في مستوعبات سكوبس".

وبينت، أن "جامعة بغداد عززت رصيدها في النشر العالمي بـ 15256 بحثاً علمياً".



وفي 24 ايار الماضي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ارتفاع مؤشر البحث العراقي الى 74 ألفا في سكوبس.