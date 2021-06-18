انت الان تتابع خبر تعرف على أسعار 'المعدن النفيس' في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق، 83318 دينار (57.101 دولار) مقابل 83300 دينار (57.04 دولار) أمس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق) في تعاملات مساء الجمعة، نحو 72905 دينار (49.96 دولار) بالمقارنة مع 72889 دينارا (49.91 دولار)، أمس.



فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 62489 دينار ( 42.82 دولار) مقابل 62476 دينارا (42.78 دولار)، في إغلاق تعاملات الخميس.

الذهب الاقتصادي

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 48,602 دينار( 33.31 دولار) مقابل 48592 دينارا ( 33.27 دولار) أمس.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل 41,659 دينار (28.55 دولار) مقابل 41650 دينارا (28.52 دولار) أمس.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، عوض الذهب بعض خسائره، وارتفعت الأسعار 1% إذ تسبب توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويضه لبعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1792 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1139 بتوقيت جرينتش لكنه انخفض 4.5% في الأسبوع. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1792.40 دولار.

وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى إيه.بي.إن أمرو إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار "الذي توقف لبرهة".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.6% إلى 2536.08 دولار للأوقية لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس/آذار 2020 عقب انخفاض حاد بلغ 11% سجله أمس الخميس.

وارتفعت الفضة 1.8% إلى 26.38 دولار للأوقية لكنها منخفضة ما يزيد عن 5% في الأسبوع. وقفز البلاتين 1.7% إلى 1076.43 دولار.

وأشار البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو 9 أشهر.

